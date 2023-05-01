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football
Edit
Tennessee preferred walk-on Nigel Lanier enters transfer portal
Ryan Sylvia
•
VolReport
Staff Writer
Following Cameron Miller's entry into the transfer portal, another Tennessee player has joined him.
Wide receiver Nigel Lanier announced his intention to enter the portal on Twitter after two seasons as a Vol.
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Lanier joined the team as a preferred walk-on during Josh Heupel's first season.
With an ample amount of depth at wide receiver, he was never called upon for game action.
In this year's Orange and White game, he caught two passes for 17 yards. This included a long of 11 yards.
Lanier now enters the portal with three years of eligibility remaining.
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