Following Cameron Miller's entry into the transfer portal, another Tennessee player has joined him. Wide receiver Nigel Lanier announced his intention to enter the portal on Twitter after two seasons as a Vol.

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFuayB5b3UgVm9sIG5hdGlvbiEhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9UaGVKb3VybmV5Q29udGludWVzP3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVGhlSm91cm5leUNvbnRp bnVlczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0NwTFpRVGdSd1UiPnBp Yy50d2l0dGVyLmNvbS9DcExaUVRnUndVPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5pZ2Vs IExhbmllciAoQG5pZ2VsXzZsYW5pZXIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vbmlnZWxfNmxhbmllci9zdGF0dXMvMTY1MzA4MTY4MzY1NzIx MTkwNz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMSwgMjAyMzwvYT48L2Js b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK