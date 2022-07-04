The Volquest chat

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Tennessee landed a commitment on Monday and are hoping for more good news this week. We discussed it all as we answered your questions in our weekly Volquest chat.


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