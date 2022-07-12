The Volquest Podcast

Tennessee is on a massive recruiting swing in the month of July. How does traditional recruiting compare to the aid of the transfer portal for the Vols right now? Plus, some basketball notes from Rob.
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