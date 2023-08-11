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The VolReport Show: Answering questions ahead of Tennessee football's 2023

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

In Episode 3 of The VolReport Show, managing editor Noah Taylor and assistant managing editor Ryan Sylvia answer a handful of questions ahead of the 2023 season.

Will Tennessee beat Georgia or Alabama? How many draft picks will they produce? Final record?

Noah and Ryan discuss that – and much more – in this episode.

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