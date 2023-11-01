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The VolReport Show: Game preview with UConnReport's Graham Chamberlain

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

In Episode 18 of The VolReport Show, Ryan Sylvia talks with Graham Chamberlain of UConnReport.com to preview Tennessee's matchup with UConn.

How has the Huskies' season started? Can their o-line stop the Vols' pass rush? Does UConn stand a chance?

Ryan and Graham discuss that – and much more – in this episode.

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