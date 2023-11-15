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The VolReport Show: Game preview with UGAsports' Anthony Dasher

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Ep. 21: Tennessee is coming off a tough loss to Missouri and Georgia just rose to No. 1 in the CFP rankings.

Now, the pair of teams will square off in Neyland Stadium on Saturday.

How has Brock Bowers looked after injury? Is Carson Beck playing at a high level? Can the Vols' offense score on this defense?

Ryan and Anthony discuss this — and much more — in this episode.

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