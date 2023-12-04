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The VolReport Show: Instant reaction to Vols' Citrus Bowl selection

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

Ep. 24: Tennessee has been selected to compete in the Citrus Bowl with Iowa.

Who will win? How do the styles of play match up? What do we want to see?

Ryan Sylvia and Noah Taylor discuss this — and much more — in this episode.

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