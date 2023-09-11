News More News
ago football Edit

The VolReport Show: It's officially Florida week!

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

In Episode 9 of The VolReport Show, Ryan Sylvia and Noah Taylor talk the win over Austin Peay and the upcoming match with Florida.

What is the takeaway from week two? Will the Vols beat the Gators? Can Joe Milton III and his receivers find a connection?

Ryan and Noah discuss that – and much more – in this episode.

TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM

ENJOY VOLREPORT WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION

ALSO LISTEN ON APPLE AND SPOTIFY!

–––––

– TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM.

– ENJOY VOLREPORT WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION.

SUBSCRIBE TO THE VOLREPORT YOUTUBE CHANNEL.

– FOLLOW VOLREPORT ON TWITTER: @TennesseeRivals, @TMansfieldMedia, @ByNoahTaylor, @RealTBannerman, @RyanTSylvia, @Dale_Dowden, @ShayneP_Media, @TylerIvens, @Hunter_DeNote.

–––––

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}