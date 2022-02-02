 VolQuest - Tony Vitello previews 2022 season
News More News
{{ timeAgo('2022-02-02 10:43:44 -0600') }} baseball Edit

Tony Vitello previews 2022 season

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Tony Vitello met with the media on Wednesday to preview the upcoming season.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}