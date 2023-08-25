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VIDEO: DC Tim Banks speaks with media, VolReport breaks it down

DC Tim Banks spoke with the media on Aug. 25, 2023.
DC Tim Banks spoke with the media on Aug. 25, 2023. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Tennessee football is in full preparation for the 2023 season.

Following practice, Vols DC coach Tim Banks met with the media.

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