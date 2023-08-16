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VIDEO: Josh Heupel details second scrimmage, VolReport breaks it down

Josh Heupel addressed the media after Wednesday's scrimmage.
Josh Heupel addressed the media after Wednesday's scrimmage. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Tennessee football held its second scrimmage of fall camp on Wednesday morning at Neyland Stadium in preparation for the 2023 season.

Vols head coach Josh Heupel met with the media to discuss how it went and VolReport broke it down.

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