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VIDEO: Josh Heupel meets with media, VolReport breaks it down

Josh Heupel met with the media on Monday.
Josh Heupel met with the media on Monday. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Tennessee football held its 15th practice of fall camp on Monday morning at Haslam Field in preparation for the 2023 season.

Following practice, Vols HC coach Josh Heupel met with the media to discuss fall camp.

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