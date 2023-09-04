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VIDEO: Josh Heupel, Bru McCoy meet with media on Monday

Josh Heupel met with the media on Monday.
Josh Heupel met with the media on Monday. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Tennessee returned to practice on Monday after taking down Virginia on Saturday.

Josh Heupel and select players met with the media afterward.

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