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VIDEO: Josh Heupel, players recap Tennessee's win over South Carolina

Josh Heupel met with the media on Saturday after the win over South Carolina.
Josh Heupel met with the media on Saturday after the win over South Carolina. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
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