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VIDEO: Josh Heupel, players recap Vols win over Austin Peay

Tennessee football coach Josh Heupel spoke with the media following the Vols' win over Austin Peay.
Tennessee football coach Josh Heupel spoke with the media following the Vols' win over Austin Peay. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
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