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VIDEO: Josh Heupel, players talk after win over Virginia

Josh Heupel met with the media after Tennessee's win over Virginia on Sept. 2, 2023.
Josh Heupel met with the media after Tennessee's win over Virginia on Sept. 2, 2023. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Tennessee football has began the 2023 season.

The Vols took down Virginia 49-13 in Nashville on Saturday.

Following the win, Josh Heupel and select players met with the media.

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