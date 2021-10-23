 VolQuest - VIDEO: Josh Heupel reacts to loss to Alabama
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VIDEO: Josh Heupel reacts to loss to Alabama

Ben McKee • VolQuest
Staff Writer

Vols head coach Josh Heupel reacts to Tennessee's 52-24 loss to Alabama.

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