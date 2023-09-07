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VIDEO: Josh Heupel speaks with media, VolReport breaks it down

Tennessee head coach Josh Heupel spoke to the media on Thursday.
Tennessee head coach Josh Heupel spoke to the media on Thursday. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Tennessee returned to practice on Thursday ahead of the Vols' match with Austin Peay.

Head coach Josh Heupel met with the media afterward.

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