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VIDEO: Rick Barnes, players meet with the media and VolReport's analysis

Rick Barnes met with the media after the win over Tennessee Tech.
Rick Barnes met with the media after the win over Tennessee Tech. (Ryan Sylvia | VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

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