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VIDEO: Tennessee head coach Josh Heupel, players recap win over UTSA

Josh Heupel spoke with the media after the win over UTSA.
Josh Heupel spoke with the media after the win over UTSA. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

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