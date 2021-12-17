 VolQuest - VIDEO: Tim Banks discusses defensive bowl prep
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VIDEO: Tim Banks discusses defensive bowl prep

Austin Price • VolQuest
Assistant Editor
@AustinPriceless

Tennessee defensive coordinator Tim Banks discusses his team's prep for the Music City Bowl.

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