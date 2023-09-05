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VIDEO: Vols' coordinators, players talk with media

Tim Banks spoke with the media on Tuesday.
Tim Banks spoke with the media on Tuesday. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Tennessee returned to practice on Tuesday after taking down Virginia on Saturday.

Coordinators Tim Banks and Joey Halzle and select players met with the media afterward.

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