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VIDEO: Vols DL coach Rodney Garner, select players meet with media

Rodney Garner spoke with the media after fall camp practice on Aug. 8, 2023.
Rodney Garner spoke with the media after fall camp practice on Aug. 8, 2023. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Tennessee football held its sixth practice of fall camp on Tuesday morning at Haslam Field in preparation for the 2023 season.

Following practice, Vols DL coach Rodney Garner, as well as players met with the media to discuss fall camp.

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VolReport was on Rocky Top for Tennessee's practice and shares a handful of interviews below along with our recap of the day.

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