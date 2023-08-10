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VIDEO: Josh Heupel details first fall camp scrimmage, VolReport recaps

Josh Heupel met with the media on Thursday.
Josh Heupel met with the media on Thursday. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Tennessee football held its first scrimmage of fall camp on Thursday morning at Neyland Stadium in preparation for the 2023 season.

Vols head coach Josh Heupel met with the media to discuss how it went.

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