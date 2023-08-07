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VIDEO: Vols OL coach Glen Elarbee, select players meet with media

Tennessee football OL coach Glen Elarbee meets with media on Aug. 7, 2023.
Tennessee football OL coach Glen Elarbee meets with media on Aug. 7, 2023. (VolReport)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Tennessee football held its fifth practice of fall camp on Monday morning at Haslam Field in preparation for the 2023 season.

Following practice, Vols OL coach Glen Elarbee, as well as players Jackson Lampley, Dayne Davis, John Campbell and Javontez Spraggins met with the media to discuss fall camp.

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