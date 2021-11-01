 VolQuest - VIDEO: Warren and Payton talk Kentucky, more
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VIDEO: Warren and Payton talk Kentucky, more

Austin Price • VolQuest
Assistant Editor
@AustinPriceless

TIght end Jacob Warren and receiver Javonta Payton talk Kentucky, more.

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