Tennessee's men's and women's basketball teams went to downtown Knoxville to take part in Market Square Madness for the second season.
The Vols and Lady Vols competed in multiple events throughout the night that was capped off with a drone show and fireworks.
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Women's jump shot contest with students
The first event was the women's basketball team partnering up with students to see who can make the most jump shots.
Here are results and videos:
Lady Vols jump shot contest results
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Men's skills contest
The men's first event was a version of a skills contest.
Players had to dribble through cones, make two passes and finally make a 3-pointer. They went head-to-head in the event.
Here are results and videos:
Vols skills contest results
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3-point contest
Both teams then competed in a 3-point contest.
Four players from each team competed.
Here are results and videos:
Men's 3-point contest results
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Women's 3-point contest results
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Knockout
To wrap things up, three players from each team competed alongside students in a game of knockout.
Ultimately, it was primarily the players who stayed alive.
Here is the order of finish and videos:
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What coaches and players had to say
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