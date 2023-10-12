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Videos, results, quotes from Tennessee basketball's Market Square Madness

Zakai Zeigler (5) is introduced at Tennessee basketball's Market Square Madness in downtown Knoxville, Tenn., on Thursday, Oct. 13, 2022. Tennessee Vols and Lady Vols players performed basketball feats in front of fans for the first time in Market Square.
Zakai Zeigler (5) is introduced at Tennessee basketball's Market Square Madness in downtown Knoxville, Tenn., on Thursday, Oct. 13, 2022. Tennessee Vols and Lady Vols players performed basketball feats in front of fans for the first time in Market Square. (Calvin Mattheis/News Sentinel / USA TODAY NETWORK)
Ryan Sylvia, Noah Taylor
VolReport.com Staff

Tennessee's men's and women's basketball teams went to downtown Knoxville to take part in Market Square Madness for the second season.

The Vols and Lady Vols competed in multiple events throughout the night that was capped off with a drone show and fireworks.

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Women's jump shot contest with students

The first event was the women's basketball team partnering up with students to see who can make the most jump shots.

Here are results and videos:

Lady Vols jump shot contest results
Player Result

Karoline Striplin

18

Rickea Jackson

13

Talaysia Cooper

11

Men's skills contest

The men's first event was a version of a skills contest.

Players had to dribble through cones, make two passes and finally make a 3-pointer. They went head-to-head in the event.

Here are results and videos:

Vols skills contest results
Winner Loser

JP Estrella

Tobe Awaka

Freddie Dillione

Jahmai Mashack

JP Estrella

Freddie Dillione

3-point contest

Both teams then competed in a 3-point contest.

Four players from each team competed.

Here are results and videos:

Men's 3-point contest results
Player Result

Zakai Zeigler

16

Jordan Gainey

9

Cameron Carr

9

Dalton Knecht

3
Women's 3-point contest results
Player Contest

Sara Puckett

17

Tess Darby

14

Avery Strickland

12

Jewel Spear

12

Knockout

To wrap things up, three players from each team competed alongside students in a game of knockout.

Ultimately, it was primarily the players who stayed alive.

Here is the order of finish and videos:

Knockout results
Player Result

Edie Darby

1st place

Jonas Aidoo

2nd place

Cade Phillips

3rd place

Kaiya Wynn

4th place

Santiago Vescovi

5th place

Destinee Wells

6th place

What coaches and players had to say

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