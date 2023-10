Tennessee's men's and women's basketball teams went to downtown Knoxville to take part in Market Square Madness for the second season. The Vols and Lady Vols competed in multiple events throughout the night that was capped off with a drone show and fireworks. TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM

Women's jump shot contest with students

The first event was the women's basketball team partnering up with students to see who can make the most jump shots. Here are results and videos:

Lady Vols jump shot contest results Player Result Karoline Striplin 18 Rickea Jackson 13 Talaysia Cooper 11

Men's skills contest

The men's first event was a version of a skills contest. Players had to dribble through cones, make two passes and finally make a 3-pointer. They went head-to-head in the event. Here are results and videos:

Vols skills contest results Winner Loser JP Estrella Tobe Awaka Freddie Dillione Jahmai Mashack JP Estrella Freddie Dillione

3-point contest

Both teams then competed in a 3-point contest. Four players from each team competed. Here are results and videos:

Men's 3-point contest results Player Result Zakai Zeigler 16 Jordan Gainey 9 Cameron Carr 9 Dalton Knecht 3

Women's 3-point contest results Player Contest Sara Puckett 17 Tess Darby 14 Avery Strickland 12 Jewel Spear 12

Knockout

To wrap things up, three players from each team competed alongside students in a game of knockout. Ultimately, it was primarily the players who stayed alive. Here is the order of finish and videos:

Knockout results Player Result Edie Darby 1st place Jonas Aidoo 2nd place Cade Phillips 3rd place Kaiya Wynn 4th place Santiago Vescovi 5th place Destinee Wells 6th place

