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Visitor list: Which recruits are in attendance for Vols-UConn

2025 offensive lineman Cortez Smith
2025 offensive lineman Cortez Smith
Shayne Pickering • VolReport
Football Recruiting Reporter
@shaynep_media

After a road stand, Tennessee is back in Neyland Stadium for the third-to-last time this season.

While hosting UConn, there will also be a large number of recruits in attendance.

Here's who is on campus.

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2024 Targets

Knoxville West (TN) linebacker Ryan Scott.

2025 Targets

River Bluff (SC) punter Tripp Bryant, Douglass (Ga.) defensive end Xavier Canales, Jeffersonville (IN) offensive lineman Chance Johnson and Rock Bridge (MO) quarterback Brady Davidson.

2026 Targets

2028 Targets

Buford (Ga.) receiver Kevin Hughes Jr.

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