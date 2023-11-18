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Visitor list: Who'll be on Rocky Top for the Vols' clash with Georgia

2024 offensive line target Jordan Seaton
2024 offensive line target Jordan Seaton
Shayne Pickering • VolReport
Football Recruiting Reporter
@shaynep_media

A loaded list of recruits will be in attendance for Tennessee vs. Georgia on Saturday.

With the chance to make a big impression on prospects, the Vols are hosting multiple five-stars and a large number of four and three-star players who are looking to see what Knoxville has to offer.

Here is the full list of who will be in Neyland Stadium.

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Tennessee Commits

2024 Targets (Official Visits)

2024 Targets (Unofficial Visits)

2025 Targets

Moody (AL) defensive back Sidney Walton

2026 Visitors

Gasden City (AL) athlete Zyan Gibson, De La Salle Collegiate (MI) defensive lineman Tyson Bacon

2027 Targets

Maine South (IL) quarterback Jameson Purcell

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