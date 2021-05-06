{{ timeAgo('2021-05-06 12:56:48 -0500') }}
football
Edit
Vols offer AC Mason Young; CB talks game
Austin Price
•
VolQuest
Assistant Editor
ⓘ
Embed content not available
Manage privacy settings
PGRpdiBjbGFzcz0nYXJ0aWNsZS12aWRlbyc+CjxpZnJhbWUgYWxsb3dmdWxs
c2NyZWVuPScnIGZyYW1lYm9yZGVyPScwJyBzcmM9Jy8vd3d3LnlvdXR1YmUu
Y29tL2VtYmVkL3k1aEVqVlRJbFowP3dtb2RlPXRyYW5zcGFyZW50Jz48L2lm
cmFtZT4KPC9kaXY+Cgo=
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNTEiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3Rlbm5lc3NlZS5yaXZhbHMu
Y29tL25ld3Mvdm9scy1vZmZlci1hYy1tYXNvbi15b3VuZy1jYi10YWxrcy1n
YW1lIgogIH0pOwogIChmdW5jdGlvbigpIHsKICAgIHZhciBzID0gZG9jdW1l
bnQuY3JlYXRlRWxlbWVudCgic2NyaXB0IiksIGVsID0gZG9jdW1lbnQuZ2V0
RWxlbWVudHNCeVRhZ05hbWUoInNjcmlwdCIpWzBdOyBzLmFzeW5jID0gdHJ1
ZTsKICAgIC8vIGxvYWRpbmcgdGhlIGV2ZXJncmVlbiB2ZXJzaW9uIG9mIGNz
LmpzIHNvIHdlIGFsd2F5cyBoYXZlIHRoZSBsYXN0IHZlcnNpb24KICAgIHMu
c3JjID0gImh0dHBzOi8vcy55aW1nLmNvbS9jeC92em0vY3MuanMiOwogICAg
ZWwucGFyZW50Tm9kZS5pbnNlcnRCZWZvcmUocywgZWwpOwogIH0pKCk7Cjwv
c2NyaXB0PgoKPG5vc2NyaXB0PgogIDxpbWcgc3JjPSJodHRwczovL3NiLnNj
b3JlY2FyZHJlc2VhcmNoLmNvbS9wP2MxPTImYzI9NzI0MTQ2OSZjNz1odHRw
cyUzQSUyRiUyRnRlbm5lc3NlZS5yaXZhbHMuY29tJTJGbmV3cyUyRnZvbHMt
b2ZmZXItYWMtbWFzb24teW91bmctY2ItdGFsa3MtZ2FtZSZjNT0yMDIyNzMz
MTUxJmN2PTIuMCZjaj0xJmNzX3VjZnI9MCIgLz4KPC9ub3NjcmlwdD4KPCEt
LSBFbmQgY29tU2NvcmUgVGFnIC0tPgoKCg==