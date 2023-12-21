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Vols walk-on guard Kaylan Makan no longer with the team

Tennessee guard Kaylan Makan (24) takes a shot during practice at Tennessee Basketball Media Day in the Food City Center, Tuesday, Oct. 3, 2023.
Tennessee guard Kaylan Makan (24) takes a shot during practice at Tennessee Basketball Media Day in the Food City Center, Tuesday, Oct. 3, 2023. (Caitie McMekin/News Sentinel / USA TODAY NETWORK)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

Tennessee walk-on guard Kaylan Makan is no longer with the team.

The Citadel transfer appeared in one game with the Vols and did not record a stat.

He was in his sophomore season.

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Kaylan is no longer part of the Tennessee basketball program. We appreciate him and wish him the best of luck moving forward.
— UT Athletics Spokesperson
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At The Citadel, Makan appeared in two games for an average of 2.5 minutes. He grabbed one rebound in this time.

Makan was believed to be one of three NCAA Division 1 men's basketball players of Indian descent according to Karthik Venkataraman of WBIR in Knoxville.

His lone appearance with Tennessee came against Tennessee Tech in the season opener.

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