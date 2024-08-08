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ago football Edit

WATCH: Kelsey Pope, Tennessee football WR talk fall camp

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennessee, Knoxville. Covering football, men's and women's basketball, baseball, softball and recruiting for VolReport.
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