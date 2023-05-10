News More News
{{ timeAgo('2023-05-10 15:54:15 -0500') }} basketball Edit

Tennessee freshman forward Julian Phillips enters transfer portal

Tennessee forward Julian Phillips averaged 8.3 and 4.7 rebounds per game as a freshman last season.
Tennessee forward Julian Phillips averaged 8.3 and 4.7 rebounds per game as a freshman last season. (Stephen Lew/USA TODAY Sports)
Noah Taylor • VolReport
Football Beat Reporter
@ByNoahTaylor
Noah has covered Tennessee football since 2019. He covered the Vols for The Daily Times before joining Rivals in 2022. He is a 2020 alum of the UT College of Journalism and Electronic Media.

Julian Phillips will play basketball somewhere next season but it appears that it won't be at Tennessee.

The Vols' freshman forward intends to enter the transfer portal according to Rivals' Rob Cassidy on Wednesday.

Phillips had previously declared for the 2023 NBA Draft and was invited to the NBA Draft Combine next week in Chicago.

A five-star recruit in the 2022 signing class and McDonald's All-American that picked Tennessee over LSU, Auburn and a number of other suitors, the 6-foot-8 Phillips made an impact as a freshman last season.

He appeared in 32 games and started 25. Phillips averaged 8.3 points and 4.7 rebounds per game, shooting 41.1% from the field on the season.

*****

– TALK ABOUT IT IN THE ROCKY TOP FORUM.

– ENJOY VOLREPORT WITH A PREMIUM SUBSCRIPTION.

SUBSCRIBE TO THE VOLREPORT YOUTUBE CHANNEL.

– FOLLOW VOLREPORT ON TWITTER: @TennesseeRivals, @TMansfieldMedia, @ByNoahTaylor, @RealTBannerman, @RyanTSylvia, @Dale_Dowden, @ShayneP_Media, @TylerIvens.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}