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The VolReport Show: 2024 Tennessee baseball season preview

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

Ep. 31: Baseball season is quickly approaching.

Ryan Sylvia spoke with Caleb Jarreau of UT's student newspaper The Daily Beacon to preview the upcoming campaign for the Vols.

Here's everything you need to know including a position-by-position breakdown.

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