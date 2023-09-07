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The VolReport Show: Everything you need to know about Austin Peay

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

In Episode 8 of The VolReport Show, Ryan Sylvia breaks down his film study of Austin Peay ahead of Tennessee's home opener on Saturday.

What is their defensive scheme? How effective is their offense? Who are the stand-out players?

Ryan discusses that – and much more – in this episode.

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