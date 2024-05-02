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USC 3-star DB commit Madden Riordan lands offer from Tennessee football
Shayne Pickering
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VolReport
Football Recruiting Reporter
Under Josh Heupel, the Tennessee football coaching staff has made it a point to evaluate and offer the top players all across the country, including the west coast. As they continue to offer potent...
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