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VIDEO: Tennessee football coach Josh Heupel, players recap loss to Alabama

Tennessee football coach Josh Heupel met with the media after the loss to Alabama on Saturday.
Tennessee football coach Josh Heupel met with the media after the loss to Alabama on Saturday. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
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