Another key contributor on the Tennessee offense is heading for the 2023 NFL Draft. Darnell Wright, the 6-foot-6, 335-pound offensive lineman who played right tackle this past season, announced Thursday that he will forgo another season of eligibility and prepare for the draft. He will play in the Orange Bowl against Clemson on December 30.

All signs pointed to Wright’s decision last week when he accepted an invitation to play in the Reese’s Senior Bowl on February 4 in Mobile, Alabama.

