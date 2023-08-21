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Checkerboard Chatter: A variety of Tennessee football mailbag questions

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens answers a wide variety of Tennessee football mailbag questions – ranging from players who'll step up for the Vols in 2023 to Josh Heupel's team's chances of making it to the College Football Playoff.

Ivens touches on all of that – and much more – in the latest edition of the Chatter.

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