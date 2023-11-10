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Checkerboard Chatter: Learning more about Wisconsin with BadgerBlitz.com

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by BadgerBlitz.com's Benjamin Worgull to learn more about Wisconsin ahead of Tennessee men's basketball's matchup with the Badgers on Friday night in Madison.

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