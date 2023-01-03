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Checkerboard Chatter: Previewing Vols’ hoops matchup vs. Mississippi State

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Jack Byers of BulldogBlitz.com to learn more about Mississippi State ahead of Tennessee’s matchup with the Bulldogs on Tuesday night at Thompson-Boling Arena.

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