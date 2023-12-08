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Checkerboard Chatter: Previewing Vols-Illinois hoops with Drew Pastorek

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by TheChampaignRoom.com's Drew Pastorek to learn more about Illinois, which Tennessee men's basketball will face Saturday in Knoxville.

Tipoff from Thompson-Boling Arena is set for Noon ET with CBS carrying the broadcast.

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