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Checkerboard Chatter: Talking 2024 SEC football scheduling, Vols in CWS

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens discusses the SEC's league football matchups for the 2024 season and previews Tennessee baseball's trip to Omaha for the College World Series.

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