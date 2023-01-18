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Checkerboard Chatter: Talking Vols basketball with Knox News' Mike Wilson

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by the Knoxville News Sentinel's Mike Wilson to talk Tennessee men's basketball. Where do the Vols currently stand following Tuesday night's win at Mississippi State?

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