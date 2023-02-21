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Checkerboard Chatter: Vols hoops talk with Bleacher Report’s Kerry Miller

Tyler Ivens • VolReport
Contributor

In this episode of Checkerboard Chatter, host Tyler Ivens is joined by Kerry Miller from Bleacher Report to discuss the postseason outlook for Tennessee men’s basketball and project the NCAA Tournament field as March inches closer.

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