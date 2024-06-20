Tennessee football has received a pledge from one of the top linemen in the state out of Nic Moore.
The versatile 6-foot-2, 288-pound athlete projects to play offensive line with the Vols.
He chose Tennessee over Vanderbilt and West Virginia.
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Moore is coming off an official visit to Knoxville over the weekend. He was on campus alongside a large group of visitors and saw what he needed to see to pull the trigger on an in-state commitment.
Other current commits on the trip included the quarterback in his class, George MacIntyre.
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This is now the second offensive line commit in the 2025 class for Tennessee. He joins Antoni Ogumoro out of Oklahoma.
He is also the 12th commit in the class. Moore joins MacIntyre, Ethan Utley, Radarious Jackson and Joakim Dodson as in-state commits.