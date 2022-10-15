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GALLERY: No. 6 Tennessee defeats No. 3 Alabama

Tennessee took down Alabama in thrilling fashion on Saturday night, as the Vols beat the Tide for the first time in the Nick Saban era.
Tennessee took down Alabama in thrilling fashion on Saturday night, as the Vols beat the Tide for the first time in the Nick Saban era.
Jake Nichols • VolReport
Recruiting Analyst
@jnichols_2121
A native of Jackson, TN, Jake grew up attending Vols games before graduating from the University of Tennessee’s journalism program in 2019. He previously covered UT for Sports Illustrated.

From Tennessee's players and coaches traversing a sea of orange in the Vol Walk to Chase McGrath's game-winning field goal, check out photos from the sixth-ranked Vols' 52-49 win over No. 3 Alabama on Saturday night at Neyland Stadium.

It marks Tennessee's first win over the Tide in the Nick Saban era.

All photos are courtesy of Jake Nichols for VolReport.


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