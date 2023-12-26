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The VolReport Show: Game preview with GoIowaAwesome's Adam Jacobi

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia
Born in Knoxville, Tenn. and a graduate of the University of Tennesee, Knoxville. Covering football, basketball, baseball and recruiting for VolReport.

Ep. 27: It's finally Citrus Bowl game week.

To celebrate, Ryan Sylvia of VolReport spoke with Adam Jacobi of GoIowaAwesome to preview the matchup.

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