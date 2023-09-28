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The VolReport Show: Previewing Saturday with GamecockScoop.com's Alan Cole

Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

In Episode 13 of The VolReport Show, Ryan Sylvia talks with Alan Cole of GamecockScoop.com to preview Saturday's matchup.

How has Spencer Rattler played? Where are South Carolina's deficiencies? Who will win?

Ryan and Alan discuss that – and much more – in this episode.

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