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VIDEO: Vols WR coach Kelsey Pope, select players meet with media

Kelsey Pope joined the media on Aug. 9, 2023.
Kelsey Pope joined the media on Aug. 9, 2023. (VolReport.com)
Ryan Sylvia • VolReport
Assistant Managing Editor
@RyanTSylvia

Tennessee football held its seventh practice of fall camp on Wednesday morning at Haslam Field in preparation for the 2023 season.

Following practice, Vols coach Kelsey Pope, as well as players, met with the media to discuss fall camp.

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VolReport was on Rocky Top for Tennessee's practice and shares a handful of interviews below along with our recap of the day.

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